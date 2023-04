Primavera, stangata del giudice sportivo: Aquilani perde tre pedine fondamentali dopo la finale di Coppa Italia con la Roma. Squalifica a tempo per Martinelli

Dopo il danno la beffa! La cocente sconfitta della Primavera della Fiorentina di martedì scorso in finale di Coppa Italia contro la Roma dell’ex Guidi, oltre a poter minare psicologicamente il proseguo della stagione, complicherà eccome il cammino dei viola soprattutto dopo le numerose squalifiche notificate ad alcuni ragazzi di Alberto Aquilani: dopo gli episodi di nervosismo seguiti al fischio finale, frutto di un arbitraggio pieno di errori grossolani che ha senz’altro influenzato l’andamento della sfida, questo pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del giudice sportivo.

E per i viola si tratta di una vera e propria stangata. Il numero uno gigliato Tommaso Martinelli, reo di aver colpito un avversario dopo il fischio finale, è stato fermato fino al prossimo 15 maggio. Una giornata per Pietro Comuzzo, espulso durante la sfida per doppia ammonizione. Sanzione anche per Lorenzo Lucchesi che, in precedenza diffidato, ha rimediato un giallo ed ha quindi ricevuto un turno di stop.