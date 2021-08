Primi contatti tra Fiorentina e Sassuolo per Berardi: La valutazione del giocatore

Dopo aver definito il colpo Torreira, la Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe andato in scena il primo reale contatto tra il club di Rocco Commisso e il Sassuolo per Domenico Berardi. Il capitano neroverde, che nei giorni scorsi ha manifestato la volontà di essere ceduto, è valutato dagli emiliani circa quaranta milioni di euro.