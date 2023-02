Primi in Conference, tredicesimi in Italia: Jovic e Cabral con gli occhi puntati addosso. Riscattate ‘sta stagione

Nei numeri dei due attaccanti della Fiorentina c’è tutta l’assurdità della stagione viola: Jovic e Cabral hanno messo insieme 10 gol in Conference League, contribuendo non poco a rendere quello di Italiano il miglior attacco della competizione. In Serie A invece la musica cambia, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, e la Fiorentina con appena 23 marcature è tredicesima in questa statistica. Si aspettava un segnale, una scintilla e a Braga potrebbe essere arrivata, con l’entusiasmante doppietta di entrambi: una rarità assoluta. Ora serve la conferma, per scacciare anche l’impressione di chi vede come ‘troppo facile’ la Conference per poter rappresentare un riferimento credibile. E allora, già da oggi e nei tre mesi e mezzo che mancano, Luka e Arthur: riscattata ‘sta stagione, come invocava un noto telecronista nostrano.