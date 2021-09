Primi punti stagionali per la Fiorentina Femminile: Lundin e Sabatino guidano la goleada viola contro la Lazio

Era la sfida tra i fanalini di coda della classifica. Alle 12.30 si sono sfidate per la quarta giornata della Serie A femminile Lazio e Fiorentina, entrambe alla ricerca dei primi punti stagionali.

La partita si è conclusa con una goleada viola, tanto che il risultato finale è stato di 6-1 per la Fiorentina Femminile. Grandi protagoniste Lundin, autore di una tripletta, e Daniela Sabatino, che invece ha segnato due gol. Nel mezzo la rete di Monnecchi a completare la festa, mentre il gol della bandiera della Lazio è stato segnato da Andersen.

La Fiorentina di Patrizia Panico trova quindi, finalmente, i primi punti stagionali e soprattutto la prima vittoria. Le viola si staccano dunque dall’ultimo posto e provano a rilanciarsi in classifica superando in un colpo solo Empoli e Hellas Verona, in attesa di conoscere il risultato del Pomigliano contro la Sampdoria.