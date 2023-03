Primo round a Cremona, con poco da nascondere: un antipasto che la Fiorentina non può snobbare

Due volte in venti giorni, la Fiorentina farà visita allo ‘Zini’ domani per la gara di ritorno contro la Cremonese, per poi ripresentarvisi per l’appuntamento di gala del 5 aprile, data della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Sarà il primo round, il meno rilevante dei due, ma che comunque varrà in ottica salvezza per i grigiorossi e di continuità per i ragazzi di Italiano: la squadra viola trova la Cremonese tra le due gare di Conference con il Sivasspor ma ha ancora un campionato da rimettere in sesto. Non si sa ancora infatti cosa succederà in ottica giustizia sportiva e per questo avvicinare l’ottavo posto potrebbe essere fruttuoso. Non sarà la Fiorentina-tipo ma non certo per chissà che strategia tesa a nascondersi: c’è poco da celare ormai a marzo. Sarà solo occasione per dare ulteriore ossigeno alla classifica e sbarcare col vento in poppa in Turchia.