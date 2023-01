Priorità al centrocampo, non solo in uscita. Tameze nome intramontabile, ma il costo…

La priorità del calciomercato invernale della Fiorentina sarà indubbiamente il centrocampo, ma non soltanto in uscita. Youssef Maleh ha le valigie in mano ed è pronto a lasciare Firenze, per muoversi direzione Lecce, e questa non sarà certo l’unica operazione del reparto viola.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il nome in cima alla lista dei desideri della società gigliata è sempre quello di Adrien Tameze. L’area tecnica segue il camerunense da oltre un anno e l’interesse nei suoi confronti è rimasto intenso. L’ostacolo, tuttavia, è rappresentato dal costo: per rinforzare il centrocampo la Fiorentina vorrebbe optare per un basso profilo, ma i 10 milioni di € richiesti dal Verona sono una cifra importante. E nessuno ha voglia di scontrarsi con sacrifici economici eccessivamente dispendiosi.