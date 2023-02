“Priorità alla crescita dei giovani, ma in campo si va per vincere”. Aquilani e la Fiorentina Primavera viaggiano senza limiti e con due sogni in tasca

Che inizio di 2023 per la Fiorentina Primavera. Il nuovo anno ha già regalato il primo trofeo stagionale, ma soprattutto ha alimentato la speranza di conquistarne ancora. Perché adesso, per i ragazzi di Aquilani, è difficile porsi limiti. L’allenatore stesso ne ha parlato, al termine di Fiorentina-Atalanta 1-0 di Coppa Italia: “Puntare al Campionato? Noi ci proviamo come abbiamo sempre fatto, cercando di macinare più punti possibili. Oltre a far crescere i giovani al di là del risultato, che è la priorità, scendiamo in campo per vincere”.

Entrambi gli obiettivi sembrano procedere al meglio. I giovani talentuosi e bramati in prima squadra dalla società non mancano, a partire dal golden boy Martinelli, ma anche Amatucci, Distefano, Favasuli e Kayodé (quest’ultimo spesso portato in panchina da Italiano a inizio gennaio). Anche guardare la bacheca provoca una certa soddisfazione, visti i sei trofei conquistati negli ultimi 4 anni e mezzo. L’ultima chicca è la Supercoppa vinta a Monza contro l’Inter, dimostrando netta superiorità nei confronti dei nerazzurri, così come di tante altre compagini.

Con queste premesse, rimanere con i piedi per terra è più che mai complicato, perché adesso i sogni (o obiettivi) della Fiorentina Primavera sono due. In primis, alzare al cielo la quinta Coppa Italia consecutiva, eguagliando il record di vittorie per squadra ed estendendo ulteriormente il primato di successi consecutivi. Se poi la squadra non sarà sazia, non rimane che il bersaglio grosso. Aquilani l’ha detto chiaramente e nessuno ne fa un mistero: lo Scudetto è più di una semplice possibilità. E a giudicare da come è iniziato l’anno, c’è da crederci.