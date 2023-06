Priorità Castrovilli. Addio Igor e un altro giocatore dovrebbe fargli compagnia

Sono tanti davvero, ben dieci, gli elementi della Fiorentina che hanno il loro contratto in scadenza nel giugno 2024.

Tra questi, la vera priorità del club viola si chiama Castrovilli. I discorsi legati al prolungamento si sono bruscamente interrotti oltre un anno fa, al momento del grave infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un anno: al momento, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, non si respira aria di rottura ma i dialoghi più approfonditi devono ancora riprendere.

Molto più incerto, invece, il destino di altri giocatori: tra i pali Cerofolini potrebbe essere confermato come vice Terracciano (o molto più probabilmente come riserva di chi arriverà dal mercato al posto dell’ex Empoli) mentre in difesa viaggiano verso la conferma sia Ranieri che Terzic.

Mentre non sembrano più rientrare nei piani dell’area tecnica Igor (cercato con insistenza dal Fulham) e Duncan.