Problemi fisici per Castrovilli: il centrocampista viola salta il Torino? La situazione

Da Radio Bruno non arrivano buone notizie per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Giovanni Sardelli, giornalista de La Gazzetta dello Sport, Gaetano Castrovilli avrebbe accusato un problema fisico in allenamento e dovrebbe saltare la sfida di sabato sera al Franchi col Torino, non rientrando tra i convocati di Italiano. Castrovilli ha abbandonato in anticipo l’allenamento per ragioni di tipo muscolare.

Il centrocampista è rientrato contro il Monza ottenendo la 100esima presenze con la maglia della Fiorentina dopo uno stop di tantissimi mesi. Castrovilli è poi sceso in campo anche con Sassuolo, Sampdoria e Roma. Ora per il classe ’97 pugliese sembra essere arrivato un nuovo intoppo: si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.