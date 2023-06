Problemi per Barak in Nazionale: escluso dalle convocazioni della Repubblica Ceca. Il ct Šilhavy spiega: “Comportamento non sempre corretto”

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, indiscusso protagonista del cammino viola in Conference League, sta riscontrando qualche problema in ottica Nazionale. Negli impegni estivi della Repubblica Ceca, il numero 72 viola non ci sarà: è stato escluso dalle convocazioni del ct Jaroslav Šilhavy.

Lo stesso commissario tecnico è stato chiarissimo in conferenza stampa circa l’atteggiamento di Barak: “Il ragazzo non è assente dalla lista per problemi di salute. Abbiamo parlato recentemente con lui, per comunicargli la decisione e soprattutto ciò che non ci è piaciuto di lui. Reputo che il suo comportamento non è sempre stato corretto, per questo non sarà con noi”.