Problemi per Castrovilli: Una data per il rientro non c’è. Nuovi controlli per lui

Ci sono problemi per il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. L’ex giocatore del Bari, uscito durante la partita contro il Genoa dopo un duro schianto contro il palo della porta avversaria, ancora non sa quando potrà rientrare in campo.

Sul Corriere Fiorentino di oggi leggiamo che c’è il rischio di complicazioni in questa situazione e che a metà settimana sono previsti dei nuovi controlli per lui.

Se dovesse perdurare questa è un’assenza pesante per la squadra perché il suo talento non è in discussione e, non dimentichiamocelo mai, stiamo parlando di un giocatore che è nel giro della Nazionale.