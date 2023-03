Problemi risolti in casa Lecce: gli acciaccati rientrano in gruppo e si candidano a scendere in campo contro la Fiorentina

In vista della sfida di domenica contro la Fiorentina, arrivano buone notizie per Marco Baroni e per il Lecce. I calciatori Samuel Umtiti e Morten Hjulmand, ieri, hanno lavorato a parte a causa di problemi fisici: nello specifico, torcicollo per il primo e contusione all’occhio per il secondo. La società salentina, tramite un comunicato, ha fatto sapere che i due, oggi, si sono allenati regolarmente assieme al resto della squadra. Umtiti e Hjulmand, dunque, si candidano a una maglia da titolare al Franchi.

Di seguito, il comunicato:

La squadra si è allenata al mattino all’Acaya Golf Resort & SPA proseguendo la preparazione in vista della gara di campionato con la Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 al Franchi, prima della sosta per le Nazionali. Umtiti e Hjulmand si sono allenati regolarmente con il gruppo. Assente Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani mattina altra seduta sul campo dell’Acaya.