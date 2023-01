Proc. Agostinelli: “Vittorio non ha trovato la giusta alchimia alla Reggina, ma sentiremo parlare di lui. La Fiorentina ci crede”

Paolo Paloni, agente FIFA e procuratore di Vittorio Agostinelli, ha parlato del giocatore della Fiorentina in prestito alla Reggina, ma che presto cambierà squadra, visti gli zero minuti in campo trovati fino ad adesso. Queste le parole del procuratore a Reggina Talk:

“Agostinelli non ha trovato l’alchimia giusta con Inzaghi, ma è un giocatore molto importante. Ne sentiremo parlare. Non ha avuto la possibilità di giocare, è un rapporto che si va a concludere. Troveremo altre strade, ne stiamo parlando con diversi club. La Fiorentina ci crede, è proprietaria del cartellino”.