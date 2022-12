Proc. Amrabat: “Ho ricevuto tante chiamate per Sofyan. Tutto il mondo ha visto che è stato il miglior centrocampista di contenimento dei Mondiali”

Com’era logico che fosse, le prestazioni di Sofyan Amrabat con la maglia del Marocco in Qatar non hanno lasciato indifferenti gli operatori di mercato. Il procuratore del centrocampista della Fiorentina, Mohammed Sinouh, parlando con il giornalista di Sky, Fabrizio Romano, ha detto: “Naturalmente ho ricevuto tante chiamate per Sofyan. Il mondo intero ha visto che è stato il miglior centrocampista di contenimento ai Mondiali”.

E poi ha anche aggiunto: “Sofyan è un grande professionista ed è concentrato solo sulla Coppa del Mondo e sul Marocco”.