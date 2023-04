Proc. Amrabat: “Il Manchester United voleva Sofyan ma Commisso non l’ha ceduto promettendo di lasciarlo partire in estate. Al momento nessuna offerta ma…”

Il procuratore del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, Mohammed Sinouh, ha parlato a Koraplus della situazione del proprio assistito soffermandosi sui retroscena del mercato invernale con cenni anche al futuro del marocchino.

Sentite cosa ha detto: “Al momento non abbiamo offerte ma abbiamo una promessa del presidente della Fiorentina di lasciarlo partire in estate, dopo che ha rifiutato le offerte durante il mercato di gennaio”.

“Abbiamo ricevuto alcune offerte a Gennaio, la più importante era del Manchester United, ma la trattativa non si è conclusa perchè il presidente della Fiorentina si è rifiutato di lasciarlo partire in quel momento, in quanto rappresentava un grande punto di forza per la squadra in quel momento, soprattutto dopo le sue prove Mondiale in Qatar”.

Traduzione ad opera di Fiorentinanews.com