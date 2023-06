Proc. Audero: “Può fare sia il secondo che il titolare, è giovane e forte. Diverse squadre lo stanno attenzionando”

Tra i vari portieri accostati alla Fiorentina in questo periodo c’è anche Emil Audero, retrocesso quest’anno con la Sampdoria. Il suo procuratore Tullio Tinti, raggiunto da TMW a margine di un incontro con la dirigenza dell’Inter, ha parlato anche del portiere italiano: “E’ un ragazzo con tante qualità e ci sono varie squadre che lo stanno attenzionando, tra cui l’Inter. Audero può fare tranquillamente il titolare ma anche il secondo, è un portiere giovane. E’ italiano e non scordiamoci che è comunque giovane. Oggi comunque non ne abbiamo parlato”.