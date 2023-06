Proc. Bianco: “A fine anno Alessandro lascerà la Fiorentina. Ha fatto esperienza ma non può rimanere a guardare gli altri giocare. Speravamo in qualche presenza in più”

Il procuratore Giuseppe Galli ha parlato ai media presenti al Viola Park in occasione dell’incontro tra la Fiorentina ed i procuratori sportivi. Tra questi anche Fiorentinanews.com.

Il procuratore sportivo ha parlato del futuro del proprio assistito, il centrocampista viola Alessandro Bianco, svelandone il futuro: “Bianco andrà sicuramente via, deve fare la sua crescita. Questo è stato un anno importantissimo per lui, ha fatto esperienza allenandosi coi grandi ma l’anno prossimo non può stare a guardare giocare gli altri. Alessandro è del 2002, tifosissimo della Fiorentina. Speravamo in qualche presenza in più, abbiamo fatto la nostra scelta. Alessandro ha deciso in modo ponderato, contento di rimanere a Firenze quest’anno. Ora pensiamo a finire il campionato e la stagione e si godrà questi 10 giorni”.

E ancora: “Viola Park struttura importantissima, tra le più belle in assoluto. Mi dispiace di aver sentito Commisso lamentarsi col Comune per i tempi ed i ritardi, per la questione parcheggio. E’ una vergogna. Avere una struttura del genere è un orgoglio per i fiorentini. Un lavoro dispendioso ed inimmaginabile. Quando arriverà un calciatore per la Fiorentina il problema sarà che non vorrà più andar via- Con la Fiorentina abbiamo condiviso una serie di idee riguardo alle problematiche del calcio e ne abbiamo discusso