Proc. Bianco: “Alessandro può giocare dappertutto a centrocampo. La nostra scelta, condivisa con la società, è stata quella giusta”

Esordio in Serie A e tantissimi complimenti per Alessandro Bianco, che ieri contro il Monza è partito dal 1′ per la Fiorentina di Italiano. Il suo agente, Beppe Galli, ha parlato così della sua prestazione a Radio Bruno:

“Sono molto felice, gli darei un bel 8 in pagella, ma alla fine è stato da 7 per qualche errore. Quello più grave è stato perdere un pallone quando poteva scaricare prima. Alessandro può giocare dappertutto a centrocampo, sia davanti alla difesa che altrove”.

E sulla sua permanenza a Firenze in estate: “La scelta che abbiamo fatto con la società è stata la migliore. Non è detto che avrebbe imparato di più andando a giocare in Serie B: sei mesi con i grandi possono fare molto. La Fiorentina non ha mai pensato di darlo via. Ci ha sempre creduto, il mister crede in lui e quindi siamo sereni perché sappiamo qual è il suo ruolo qui”.