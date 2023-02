Proc. Bianco: “Alessandro vuole rimanere con i grandi. Certo vorrebbe continuità, ma Italiano lo tiene in considerazione”

Il procuratore Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco, ha parlato a Toscana TV della partita disputata dal suo assistito. Queste le sue parole: “Ha messo minuti nelle gambe ed era quello di cui aveva bisogno. Gli darei la sufficienza per la gara fatta, non ha fatto errori e questo è importante. Se sbaglia uno grande non si dice nulla, se sbaglia lui si parla di inesperienza.

Per uno che gioca così poco è una partita importante. La scelta di rimanere è stata condivisa con la società, il ragazzo vuole rimanere coi grandi e questo gruppo lo fa crescere. Certo che Alessandro vorrebbe giocare con continuità, ma ci son tanti giocatori importanti ed il mister ha dimostrato di tenerlo in considerazione”.