Proc. Bianco: “Queste sono vigliaccate: fatti del genere devono far riflettere. Confidiamo nella giustizia. Ci incontreremo a brevissimo con la società”

La vittoria della Fiorentina in casa del Sivasspor è stata macchiata da un episodio molto grave, ovvero l’aggressione subita da Alessandro Bianco da parte di un tifoso della squadra turca. A tal proposito, il procuratore di Bianco Giuseppe Galli è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Ho sentito Alessandro soltanto per pochi minuti, la speranza è che non si sia rotto interamente il setto nasale. Però tra poche ore sarò lì con lui”.

E aggiunge: “Sono rimasto incredulo dal fatto. Queste sono vigliaccate, un qualcosa di davvero strano. Ho già sentito la società, ci siamo sentiti con Pradè e ci incontreremo a ore. Tutto ciò deve far riflettere: quando succedono fatti gravi come questo di Bianco o i tafferugli a Napoli in settimana, si dovrebbe sempre pensare di dare un esempio. Al corso degli eventi ci penserà la giustizia e in lei confidiamo“.

Sulla stagione di Bianco: “Siamo contenti di quello che sta facendo. C’è un ottimo rapporto con allenatore e società; d’altronde, il ragazzo ha sempre desiderato di rimanere a Firenze“.