Proc. Brekalo: “Non puoi rifiutare la Fiorentina è sempre stata la prima scelta, determinazione dei viola ci ha impressionato. La panchina lo stava uccidendo”

Il procuratore di Josip Brekalo, Andy Bara, ha rilasciato un’intervista a Sportske Novosti, parlando del trasferimento del suo assistito a Firenze: “Non puoi rifiutare la Fiorentina. È un grande club che tra un mese aprirà il miglior centro sportivo d’Italia. La Fiorentina è sempre una società con la massima ambizione possibile, e lì vedono in Josip un giocatore che porterà loro più qualità”.

Poi Bara ha aggiunto: “C’erano tanti club che volevano Josip, ma la Fiorentina è stata la nostra prima scelta appena ci ha contattato. La trattativa tra Wolfsburg e Fiorentina è stata però molto lunga, è durata diverse settimane, quindi a un certo punto abbiamo pensato che da quel trasferimento non sarebbe venuto fuori nulla. Per fortuna non è stato così, ha dettato legge la grinta della Fiorentina. Un fatto che ha impressionato Josip e tutti noi”.

C’è stata anche la possibilità per lui di tornare a Zagabria: “Nei momenti in cui sembrava che dalla Fiorentina non sarebbe uscito niente, abbiamo preso contatto con la Dinamo. È il club di Josip, la città di Josip, e Josip non ha rifiutato l’idea di tornare. Siamo venuti due volte a parlare ed è chiaro che eravamo pronti a chiudere. Purtroppo, invece, non sentivamo un vero desiderio da parte della società per concretizzare il suo ritorno. La panchina al Wolfsburg lo stava uccidendo, ma crediamo che Zlatko Dalic (il commissario tecnico della nazionale croata ndr) tornerà presto a vedere le partite della Fiorentina“. Come a dire che con la maglia viola Brekalo può tornare nel giro della propria nazionale.