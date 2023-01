Proc. Callejon: “A Napoli José ha vissuto un ciclo spettacolare, ma alla Fiorentina non gli è stata data continuità. Vi svelo perché ha deciso di lasciare”

Manuel Garcia Quilon, procuratore fra gli altri dell’ex viola José Maria Callejon, ha rilasciato un’intervista a SerieANews.com in cui ha ricordato anche il periodo trascorso alla Fiorentina dall’esterno spagnolo:

“José ha vissuto un ciclo spettacolare a Napoli, con numeri indiscutibili dal punto di vista dei gol, degli assist e delle presenze, con una media di 50 partite a stagione. Nella Fiorentina non ha avuto continuità in campo anche se aveva voglia di riscattarsi di nuovo. Per questo motivo, ha accettato la sfida del Granada con entusiasmo nonostante la retrocessione: è la sua terra. Sta giocando con la solita intelligenza tattica, aiutando la squadra e recuperando ritmo fisico”.