Proc. Cragno: “Avevamo parlato con la Fiorentina, ma i viola volevano trattare solo prestiti. Alessio a Monza è come in galera”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini. Il portiere del Monza era stato cercato anche dalla Fiorentina in estate, come confermato dal suo procuratore: “Viviamo dei periodi in cui i club non possono spendere troppo e destinano certe cifre a ruoli prioritari. Società come la Fiorentina non avevano la disponibilità e la volontà di mettere certi soldi, volevano fare prestiti. Il Monza si è presentato con una proposta concreta, mettendo l’obbligo di riscatto. C’erano chiacchiere con Fiorentina e Napoli, ma mancavano le condizioni economiche per sedersi al tavolo col Cagliari. Aver trovato una società così, ambiziosa, è stato piacevole”.

“Non dimentichiamoci che Alessio è andato a Monza da portiere della nazionale e con uno dei rendimenti più alti degli ultimi anni di Serie A. In maniera grottesca e dopo essere stato tra i migliori in Coppa Italia con il Frosinone, non è stato scelto per la prima di campionato. Il ruolo del portiere è particolare, bravo Di Gregorio a prendere la palla al balzo ma Alessio è finito in galera senza neanche aver rubato un cioccolatino”