Proc. Cragno: “Mai vista in Europa una realtà come il Viola Park. Alessio non ha mai giocato a Monza per scelte tecniche discutibili, si parla da anni di Fiorentina per lui ma…”

All’incontro tra Fiorentina e procuratori al Viola Park era presente anche Graziano Battistini, ex calciatore ed ora agente di Alessio Cragno, portiere fiorentino ora al Monza. Fiorentinanews.com ha raccolto dichiarazioni su varie tematiche del procuratore sportivo: “Viola Park un realtà unica nel mondo, una cittadella importante ed attrezzata. Commisso non ha badato a spese per Firenze e sta facendo una grandissima cosa. In Italia ed in Europa per ciò che ho visto non ricordo una simile struttura. E’ importante per la Fiorentina ed il suo futuro ma anche come stimolo per gli altri club ed i politici. Per la squadra viola sarà essenziale per la mentalità e la filosofia del club riunire tutti dai bambini alla prima squadra”.

“Il futuro di Cragno? Adesso deve finire il campionato, Alessio è una questione che riguarda il Monza che lo ha acquisito con la salvezza. Vedremo gli sviluppi, il Monza ha speso dei soldi per lui ma per scelte tecniche discutibili non è stato impiegato, valuteremo la situazione. La Fiorentina? Se ne parla da anni ma è prematuro, la Fiorentina deve giocare una finale ancora prima di finire la stagione”.

“La sfida di Conference League col West Ham? Le finali sono partita unica, può accadere di tutto e gli episodi fanno la differenza. La Fiorentina sta bene ed è cresciuta mentalmente. Anche finale di Coppa Italia le ha dato qualcosa sul piano degli stimoli. Ha le carte in regola per vincere il trofeo. Italiano è motivato, ci sono tutti i presupposti per inseguire un sogno ambizioso”.