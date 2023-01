Proc. Cragno: “Situazione grottesca, è stato messo in panchina senza una spiegazione. Ma Alessio è un portiere di alto livello e si riscatterà”

Alessio Cragno è uno dei profili accostati alla Fiorentina nel caso in cui Gollini dovesse terminare in anticipo la sua esperienza a Firenze. A Radio Sportiva il procuratore del portiere, Graziano Battistini, ha parlato del suo assistito che a Monza non sta trovando spazio: “Alessio sta vivendo una situazione grottesca e frustrante, il portiere della Nazionale che va a Monza per aprire un ciclo e si ritrova in panchina senza spiegazioni. Per fortuna lui è molto forte di testa e conta di poter risolvere questa situazione e riprendere la sua carriera”.

E poi ha aggiunto: “Non voglio delegittimare Di Gregorio, che rispetto e di cui non posso parlare perché non ho le giuste competenze. Però Cragno in questo momento è fuori non per suoi demeriti. Lui comunque continuerà a combattere, che sia a Monza o altrove, perché è un portiere di alto livello e gli addetti ai lavori non devono dimenticarselo”.