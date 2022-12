Proc. Demme: “A Napoli sta bene, ma sa che per lui c’è poco spazio. Vorrebbe giocare di più”

Durante la scorsa estate Diego Demme è stato uno dei calciatori accostati alla Fiorentina, con tanto di parole di apprezzamento da parte dell’agente sul gioco di Vincenzo Italiano. Proprio il procuratore del giocatore, Marco Busiello, è tornato a parlare a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro del suo assistito: “Col Napoli non abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale, abbiamo solo fatto dei discorsi per capire quali situazioni potessero nascere. Demme è felicissimo in maglia azzurra, non ha problemi né con Spalletti né con lo spogliatoio. Al tempo stesso però si rende conto che in questo momento è difficile per lui trovare spazio, e ovviamente vorrebbe giocare di più”.