Proc. Demme: “Il Napoli non ha intenzione di cederlo. Le possibilità che vada via sono pochissime”

Diego Demme, che nel super Napoli di Spalletti non riesce a trovare spazio, è uno dei nomi che ultimamente è stato accostato alla Fiorentina. Il suo procuratore Marco Busiello ha parlato così a Radio Punto Nuovo: “Il Napoli lo ha confermato e non ha intenzione di cederlo né a titolo definitivo né in prestito. Noi siamo tranquilli, possibilità di andare via ce ne sono veramente poche”.

E poi ha aggiunto: “Non ci sono stati contatti concreti con altri club. Gira qualche voce, ma infondata. Demme è un ragazzo semplice che non crea problemi, il suo rapporto con la società è molto tranquillo”.