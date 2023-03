Proc. Distefano: “E’ pronto per una prima squadra, che sia a Firenze o fuori. Ha fatto un partitone all’esordio in Conference League”

Giovanni De Montis è uno dei co-fondatori della CT10Management, società di procura dove troviamo la presenza anche di Francesco Totti. La CT10 ha la procura, tra gli altri, anche del giovane talento della Fiorentina, Filippo Distefano.

E anche di lui, De Montis ha parlato in un’intervista rilasciata a Calciomercato.com: “Già lo scorso anno si era distinto nella primavera di Aquilani tanto da essere stato l’unico ad esordire in prima squadra in campionato contro la Sampdoria. Quest’anno si sta ripetendo a suon di gol e grandi prestazioni. Si è guadagnato anche l’esordio in Conference League dove ha fatto un partitone e sfiorato il gol”.

E ancora: “E’ un giocatore che gioca un calcio maturo ed è pronto per una prima squadra che sia a Firenze o fuori“.