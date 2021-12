Proc. Graiciar: “La Fiorentina ha voluto rescindere il suo contratto, ma in questo modo si è presentata l’opportunità del suo rilancio”

Pavel Pavska, agente dell’ex attaccante viola Martin Graiciar che come abbiamo reso noto ieri si è trasferito da svincolato allo York United nel campionato canadese, ha parlato a iSport.cz del suo assistito: “La Fiorentina ha deciso di rescindere il contratto, e in questo modo si è palesata per Martin questa è un’opportunità per ricominciare la sua carriera”.

Poi ha aggiunto: “Quella dello York United vediamo come una destinazione molto interessante. Martin ha avuto esperienze senza successo allo Sparta Praga e al Mladá Boleslav e adesso ha la possibilità di ricominciare”.