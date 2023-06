Proc. Igor a FN: “Ha richieste da squadre di tutti i principali campionati europei, sarà la Fiorentina a decidere cosa fare. Il richiamo di Italiano in finale di Conference League? No comment, il gesto parla da solo”

Si avvicina sempre di più la data di inizio del calciomercato estivo, ma ormai da alcune settimane ipotesi e trattative per strutturare la Fiorentina della nuova stagione si fanno sempre più numerose, anche per quanto riguarda i giocatori in uscita. Tra i primi partenti potrebbe esserci anche il difensore brasiliano Igor. Per approfondire la questione Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il suo agente Marcelo Mascagni.

Il futuro di Igor è davvero lontano da Firenze? Partirà davvero in questa sessione?

“Aspettiamo di vedere cosa succederà e quali opzioni offrirà il mercato. Forse è il momento di fare un passo alla volta, ma non c’è ancora nulla di certo”.

In questo caso, ci sono margini per cambiare idea? Ne riparlerete con la società viola?

“Posso dire che per ora non c’è nulla di deciso, dipenderà dalle opzioni che si presenteranno. Igor è un giocatore di alto livello e si muoverà solo se l’opzione che si presenterà avrà senso. Per essere chiari, non è una mia decisione quella di lasciarlo partire, sarà la Fiorentina a deciderlo”.

In quale campionato potrebbe andare a giocare? Quali squadre si sono informate su di lui? Ci sono anche club italiani?

“Alcune squadre di tutti i principali campionati mi hanno chiesto di lui. Come ho detto, stiamo aspettando di vedere anche come va il mercato. Se dovesse partire, l’idea è quella di arrivare in una delle prime quattro leghe europee”.

Dopo la finale di Conference League, come ha reagito Igor al richiamo di Italiano, che già in campo lo aveva rimproverato di non essere “scappato prima”? Come sono i rapporti tra i due?

“Igor era arrabbiato per il risultato, perché gli sarebbe piaciuto vincere il titolo con la Fiorentina. Per quanto riguarda quello che ha detto Italiano, dando la colpa a un solo giocatore in un momento come quello, preferisco non commentare. Il gesto parla da solo. Igor lavorerà duramente come sempre e tornerà più forte”.