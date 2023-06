Proc. Kokorin: “Vogliamo capire quello che la Fiorentina pensa del calciatore e che idea ha per il suo futuro”

Il procuratore dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, ovvero Timofey Berdyshev ha parlato del futuro del suo assistito: “La Fiorentina ha espresso il desiderio di riportare a casa il giocatore e il nostro primo passo è stato quello di tornare nel club italiano. Ora ascolteremo quello che pensano e quali saranno le loro idee sul futuro del calciatore”.

Tutto questo mentre l’Aris Limassol, come avete potuto leggere su Fiorentinanews.com, ha già espresso al club viola il desiderio di acquistare il giocatore. In questo senso c’è da capire anche quali sono le intenzioni dello stesso Kokorin che potrebbe aver voglia di giocare in un campionato di livello qualitativo maggiore rispetto a quello cipriota.