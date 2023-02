Proc. Mandragora a FN: “Rolando si è inserito molto bene alla Fiorentina e sta imparando il calcio di Italiano. La squadra viola ha meritato la semifinale di Coppa Italia”

E’ arrivato alla Fiorentina la scorsa estate Rolando Mandragora ma subito ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella mediana viola. Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il padre ed agente del giocatore campano, Giustino Mandragora, che ha affrontato diverse tematiche relative alla situazione del mancino classe ’97.

Il passaggio del turno in Coppa Italia contro la sua ex squadra, ovvero il Torino, ha sancito anche il suo ritorno da titolare con la maglia viola. Come si sente e che significa per lui?

“È stata una bella partita, intensa, giocata bene dalle due squadre , ma la Fiorentina alla fine ha meritato. La semifinale raggiunta è una bella cosa per tutta la città che lo merita. Il suo rientro ci è sembrato positivo, in crescita dal punto di vista fisico”.

Come si è trovato in questa prima parte di stagione a Firenze? Che cosa gli piace di più della squadra e di questa nuova avventura?

“Ritengo la prima parte della stagione positiva dal punto di vista dell’inserimento. Rolando ha un ottimo rapporto con i compagni e con il mister. L’Inizio sicuramente lo ha dedicato all’apprendimento dei dettami tattici del mister, poi peccato per l infortunio che ci ha rallentato, ma ora è tutto ok”.