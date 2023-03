Proc. Mandragora: “Rolando si è impegnato moltissimo e adesso che è entrato nei meccanismi di Italiano, i risultati sono sotto gli occhi di tutti”

A Radio Bruno Toscana, ha parlato così Luca De Simone, procuratore del centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora: “Aspettavamo da tempo il gol, che il ragazzo ha nelle corde, e finalmente è arrivato a Cremona. In questi mesi Rolando si è impegnato moltissimo per entrare nei meccanismi di Italiano e come è normale che sia ha avuto bisogno di un po’ tempo per ambientarsi ed abituarsi alla nuova realtà. Il mister chiede un modo di giocare particolare. Tutti i calciatori arrivati in estate e non solo hanno avuto bisogno di tempo per ambientarsi”.

Quindi prosegue l’agente: “Anche Dodô, Cabral e Barak stanno iniziando a macinare e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si inizia a vedere la vera Fiorentina”.