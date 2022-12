Proc. Pereyra: “A gennaio non vuole muoversi da Udine, senza rinnovo se ne andrà solo per un top club”

Tra i potenziali obiettivi di mercato viola c’è Roberto Pereyra, argentino dell’Udinese e in scadenza nel prossimo giugno. Per questo sarebbe occasione ghiotta a gennaio per chi volesse anticipare i tempi, anche se a Tmw il suo agente Pastorello ne ha parlato così in vista del prossimo mercato:

“In estate non abbiamo ricevuto le chiamate che pensavamo di poter ricevere, la sua ambizione è quella di andare in un club importante e solo un top club potrebbe portarlo lontano da Udine dove si trova benissimo. Pereyra fa parte della famiglia Pozzo, anche quando lasciò l‘Udinese lo fece per andare al Watford e s’è allontanato da loro solo per la parentesi Juve. A gennaio assolutamente non ha intenzione di muoversi, sta vivendo un’ottima stagione e la vuole terminare. Ci sono dialoghi aperti con il club e quindi il rinnovo è una possibilità, al 100%. O c’è una opportunità per andare in un top club oppure lui è contento di restare all’Udinese, che è un club di tutto rispetto dove tutti i ragazzi stanno molto bene. Ne deve valere davvero la pena, vediamo.