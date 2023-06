Proc. Sirigu: “E’ frustrato per l’infortunio ma lavora per recuperare e tifa Fiorentina. Terracciano ha guadagnato con merito il posto da titolare”

Parla anche il noto procuratore Giovanni Branchini dal Viola Park, concentrandosi sull’incontro con la dirigenza viola ma anche sulla situazione del proprio giocatore in viola, Salvatore Sirigu.

Ecco le parole di Branchini a Fiorentinanews.com: “L’incontro con la Fiorentina è un buon segnale, speriamo sia recepito da chi di dovere. Questi passaggi dovrebbero essere istituzionali, il gesto della Fiorentina è gentile ed apprezzato. Gli argomenti riguardano la pratica ed il numero di giocatori cresciuti nel vivaio, il numero minimo di italiani, cose concrete, temi caldi, niente di astruso. Tuttavia serve che risolva le questioni chi ha l’autorità per farlo. Il Viola Park è veramente sorprendente, ci aspettavamo qualcosa di bello ma non di questa caratura. Non c’è alcun centro sportivo paragonabile nel mondo”.

“Sirigu sta vivendo questi mesi da tifoso forzato. E’ frustrato per l’infortunio ma fa quello che può, lavora per recuperare il prima possibile. Il futuro della porta viola? Credo la Fiorentina sia soddisfatta di Terracciano, che col tempo ha guadagnato la titolarità e se l’è meritata”.