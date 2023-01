Proc. Sirigu: “Scambio portieri tra Fiorentina e Napoli? Trattativa in chiusura. Le ultime telefonate e poi…”

Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Club‘, Giovanni Branchini, procuratore di Salvatore Sirigu, ha parlato dello scambio di portieri che è in atto tra Napoli e Fiorentina, con Gollini in procinto di passare in azzurro e il suo assistito invece pronto per vestire la maglia viola.

“E’ una trattativa in chiusura – ha detto Branchini – è un lunedì in cui devono arrivare le ultime telefonate per definire il tutto”. Nelle prossime ore dunque Sirigu arriverà in Toscana per cominciare questa sua nuova avventura calcistica e giocarsi il posto con Pietro Terracciano.