Proc. Torreira: “Ho in programma un incontro con la Lazio, ascolteremo la loro proposta. Lucas ha sempre amato l’Italia”

Pablo Bentancur, agente dell’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira tanto amato da tutto l’ambiente viola, ha parlato a lalaziosiamonoi.it a proposito del futuro del suo assistito: “Torreira è un calciatore che ha fatto un grande campionato a Pescara, si è confermato alla Sampdoria. Nel primo anno all’Arsenal è stato il miglior centrocampista in assoluto. Però adesso ha raggiunto la maturità calcistica e personale e ha fatto, nell’ultima stagione, il suo campionato più scintillante. Posso dire con sicurezza che il Galatasaray non l’ha messo in vendita. Anche perché ha raggiunto facilmente tutti i bonus con un rendimento incredibile in quest’annata”.

E su un possibile approdo alla Lazio afferma: “Io devo essere sincero. La prossima settimana ho un appuntamento ufficiale con la società, per sentire la loro proposta. Giocano la Champions League, e Lucas ha sempre amato l’Italia. Devo essere però molto chiaro. Lui non è in vendita, ma il business è business, e i giocatori sono giocatori. Abbiamo questo appuntamento e ci andremo. Con rispetto per la grande società che è la Lazio e sentire cosa vogliono proporre”.