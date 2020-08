Proc. Torreira: “Per ora si allena con l’Arsenal ma l’allenatore deve decidere se ne ha bisogno. Torino? Perfetto per lui ma stipendio troppo alto”

L’obiettivo numero uno per la Fiorentina resta Lucas Torreira, regista e mediano classe ’96 emigrato all’Arsenal ma tra i cedibili dei Gunners. Il suo procuratore Pablo Bentancur ne ha parlato a Calciomercato.com: “Lui è molto legato alla Samp e da Londra seguiva sempre le partite, anche soffrendo. Chi conosce Lucas sa che non lo fa per piaggeria. Ci sono tante richieste, ma ancora niente di ufficiale. Ho ricevuto molti sondaggi, anche troppo pubblicizzati, ma non abbiamo nulla di scritto sul tavolo. Il giocatore si sta allenando con l’Arsenal, è di loro proprietà, ed è uno dei pochi casi di atleti che arrivano in Inghilterra e giocano 50 partite di fila. Dopo ha avuto un brutto infortunio, non si è dovuto sottoporre a interventi ma il rientro è stato un po’ complicato. Deve fare una scelta tecnica l’allenatore e deve decidere se veramente ha bisogno di Torreira o no, ma tutto questo di cui parla la stampa è più pubblicità che realtà. Oggi il mercato è un po’ fermo, offerte ufficiali, lo ripeto, non ce ne sono. Il Torino? Il calcio si deve dividere in due parti, quella sportiva e quella economica. Sportivamente Torreira è perfetto per il Torino, dove c’è Giampaolo che lo ha sempre voluto, ma bisogna essere consapevoli del fatto che l’Arsenal avrà una richiesta corposa, e anche lo stipendio di Lucas penso sia un po’ troppo alto per il Torino“.

0 0 vote Article Rating