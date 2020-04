Proc.Urzi: “Ci hanno contattato intermediari di Roma e Fiorentina. La clausola è di 30 milioni, lui vuole un buon club per crescere”

Uno degli ultimi nomi accostati alla Fiorentina è il giovanissimo Agustin Urzi del Banfield. L’agente del giocatore, Maximiliano Gallo, è intervenuto a EuropaCalcio per parlare della situazione:“Ci sono stati sondaggi da varie squadre ma al momento ancora nessuna offerta. Sono stato contattato da diverse persone che affermano di essere vicine ai direttori sportivi di Roma e Fiorentina. C’è una clausola rescissoria di 30 milioni di dollari”.

E sull’Inter e sul pagamento della clausola:” “Sì, a Zanetti piace l’atteggiamento di Urzi in campo. Ci sarebbe da capire quale sarà la squadra. Vogliamo accompagnare la carriera di Agustin di pari passo con l’offerta economica. Con il Banfield abbiamo un rapporto eccellente, la società si è sempre comportata molto bene con lui e la famiglia. Personalmente sono molto vicino alla famiglia di Urzi. Prenderemo una decisione tutti insieme”.

E sul futuro: “Il suo sogno è quello di diventare campione con il Banfield e successivamente essere in grado di crescere e andare in Europa in un buon club che può aiutarlo a sviluppare le sue qualità ad alti livelli”.