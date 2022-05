Proc. Vasquez: “Squadre importanti come la Fiorentina lo stanno seguendo”

Qualora la Fiorentina non trovasse un accordo per prolungare il contratto con Nikola Milenkovic, sarebbe costretta a vendere il difensore serbo nel corso della prossima estate. E a quel punto ci sarebbe da trovare un suo sostituto.

Un giocatore monitorato dal club viola è il centrale del Genoa, Johan Vásquez. Il suo procuratore, Armando Vallejo, ha commentato le indiscrezioni di calciomercato che riguardano il suo assistito accostato a Lazio, Atalanta e Fiorentina: “Ci sono squadre importanti come queste citate che stanno seguendo Johan e ci manterremo attenti – ha detto Vallejo a SerieAnews.com – il mercato è lungo. Faremo il bene di tutte le parti coinvolte, come accaduto anche al momento della cessione da parte dei Pumas. La mente di Vásquez in questo momento è concentrata sulle tre partite che restano al Genoa, sono la priorità”.