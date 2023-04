Procede bene il recupero di Amrabat, ma nessun “rischio” per il mediano viola. La situazione

Per Sofyan Amrabat, turno di riposo ieri sera contro l’Atalanta, dato che il marocchino soffre da alcuni giorni di lombalgia. Il mediano viola sta continuando le terapie dopo il problema alla schiena che lo ha costretto al forfait contro i bergamaschi. Amrabat sta lavorando sotto il controllo dello staff sanitario gigliato e ogni giorno ne vengono registrati i progressi.

La sensazione, però, è che, anche alla luce dell’aprile di fuoco, non si voglia correre il rischio di bruciare le tappe. Proprio per questo motivo è difficile pensare che giovedì, in occasione della gara di ritorno del quarto di finale di Conference League, Amrabat possa già presentarsi ai nastri di partenza. Più probabile, che il rientro in campo slitti a domenica prossima, in occasione della gara di Monza contro la compagine guidata da Raffaele Palladino.