Programmazione cercasi: Firenze è stanca di “vivacchiare”

Quattro anni senza obiettivi di classifica sono troppi per una piazza come Firenze e una società storica come la Fiorentina. Dall’ultimo anno di Paulo Sousa, a parte qualche fiammata in Coppa Italia (nel secondo anno di Pioli) la Fiorentina ha navigato nell’anonimato del calcio italiano. Come se non bastasse purtroppo è arrivata anche una pandemia a rovinare il primo anno di presidenza di Rocco Commisso. Adesso il club viola è ad un bivio forzato; il tycoon italo-americano non è certo venuto a Firenze per vivacchiare. Non saranno scelte facili anche perchè il prossimo campionato ripartirà tra poco più di un mese. Servirà una programmazione condivisa tra allenatore, dirigenza e proprietà. Una rosa ancora non all’altezza almeno di lottare fino al termine del campionato per (almeno!) il settimo posto probabilmente, non sarebbe più tollerata.

