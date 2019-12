Promozione in vista per Comotto?

Si interrompe dopo tredici anni il rapporto tra la Fiorentina e il professor Vergine. Il responsabile del settore giovanile viola e della Fiorentina Women’s saluta e molto probabilmente approderà al Milan, ricoprendo lo stesso ruolo anche con il rossoneri. Il vuoto lasciato in casa viola, secondo quanto riporta La Nazione, potrebbe essere occupato da Comotto, attualmente nello scouting della Fiorentina. Più suggestiva l’ipotesi di vedere Prandelli sulla poltrona più importante del settore giovanile. Così come resta da individuare chi prenderà il posto di Alberto Aquilani che è stato inserito nei quadri tecnici della prima squadra a disposizione di Iachini. Più difficile capire l’allenatore che andrà a sostituirlo alla guida della squadra under 18, categoria sperimentale nata proprio quest’anno.