Pronk: “In Premier faranno la corsa per provare a prendere Amrabat. In Inghilterra sarebbe in grado di performare ancora meglio rispetto alla Serie A”

Robin Pronk, tecnico dell’Utrecht Under-18 ed ex allenatore del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, ha parlato così al Corriere dello Sport: “Conosco bene tutte le tappe che ha vissuto. Olanda, Belgio e Italia: di anno in anno Sofyan è salito di livello e ogni stagione è riuscito ad arricchire il bagaglio tecnico. È straordinaria la sua capacità di ambientarsi in fretta nelle nuove realtà che lo circondano. Di recente ho anche parlato con lui”.



Poi ha proseguito: “Per la fisicità che lo contraddistingue, credo che Amrabat in Inghilterra sarebbe in grado di performare ancora meglio rispetto alla Serie A. Però per comprarlo servono tanti soldi. Posso solo dire che se la Fiorentina lo ha pagato 20 milioni due anni fa e adesso Sofyan gioca il Mondiale. E sicuramente in Premier faranno la corsa per provare a prendere un giocatore così“.