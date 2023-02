Pronta la soluzione transitoria davanti al Viola Park: un parcheggio da 200 posti in attesa di quello definitivo

Un parcheggio provvisorio da circa 200 posti sarà realizzato dal Comune di Bagno a Ripoli in attesa della costruzione di quello previsto per la tramvia che servirà anche al Viola Park.



La rassicurazione è arrivata dal sindaco Francesco Casini, consultato nel pomeriggio di oggi durante l’incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, sul tema dello stadio stadio. Il presidente Commisso ha chiesto delucidazioni sul parcheggio scambiatore da circa 350 posti, previsto dal progetto della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli proprio accando al Viola Park.



Purtroppo i tempi per l’allestimento di quest’area di sosta hanno avuto un allungamento. Si era deciso per lo scorporo dai lavori della tramvia, che dipendono dal Comune di Firenze, per dare al Comune di Bagno a Ripoli la possibilità di anticipare la costruzione del parcheggio scambiatore. Una procedura che prevede il trasferimento nella casse ripolesi di 6 milioni di euro per il quale è necessaria l’autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture, non ancora arrivata.



Per questo già da tempo il sindaco Casini ha fatto preparare ai suoi tecnici un’ipotesi transitoria. Nell’area tra via Granacci e via Pian di Ripoli, dove è prevista la realizzazione del capolinea della tramvia e un parcheggio per bus, verrà organizzato un parcheggio provvisorio per circa 200 auto, costo 100mila euro (da recuperare con il pagamento della sosta), avvio dei lavori a marzo, completamento entro giugno per l’inizio del ritiro della Fiorentina. Per permettere l’attarversamento di via Pian di Ripoli in sicurezza, a chi deve raggiungere il centro sportivo della Fiorentina, sarà installato un nuovo impianto semaforico.



I lavori del parcheggio scambiatore, invece, dovrebbero iniziare nel prossimo settembre e concludersi in sei mesi. Entro il mese di febbraio sarà completata la procedura degli espropri dei terreni sui quali sorgerà il parcheggio.



Per favorire i collegamenti col Viola Park sono previsti anche una rapida realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo via Pian di Ripoli, dal cimitero del Pino al centro sportivo, e una linea dedicata (il 23/B) del trasporto pubblico.