Pronta una nuova avventura in Serie A per Giovanni Simeone? E potrebbe crearsi una coppia d’attacco di ex Fiorentina

I due si erano incrociati in maglia viola solo per pochi giorni nell’agosto del 2017. Giovanni Simeone arrivava alla Fiorentina dal Genoa, mentre Nikola Kalinic era pronto a lasciare Firenze in direzione Milano rossonera. I due potrebbero ritrovarsi quest’anno a Verona, dove il croato gioca già dallo scorso anno. L’Hellas Verona è infatti alla ricerca di un nuovo attaccante e, visti i lunghi tempi per Scamacca, ha deciso di virare su Simeone. Il Cholito accetterebbe di buon grado il trasferimento alla società veneta, dove a breve si potrebbe creare una coppia d’attacco di ex viola.