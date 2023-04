Pronta un’avventura in Serie C per un ex giocatore e allenatore della Fiorentina

Una Pasqua non proprio serena in casa Ancona, società di Serie C che ha deciso di riunirsi oggi per capire il futuro della panchina del club. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la scelta primaria per aprire un nuovo ciclo è ricaduta su Marco Donadel, ex centrocampista ed allenatore delle giovanili della Fiorentina, che potrebbe approdare al club dorico fino al termine della stagione. Per Donadel si tratterebbe della prima esperienza su una panchina professionistica italiana.