Dopo l’esperienza fallimentare e sfortunata al Palermo, Edoardo Pierozzi è pronto a spostarsi cambiando casacca, restando però in Serie B. Il classe 2001 viola come riporta Gianluca Di Marzio è in procinto di passare al Como, che vorrebbe chiudere già prima della sfida col Cagliari.

Il giocatore viola, gemello di Niccolò, attualmente alla Reggina, proverà perciò a risollevarsi in Lombardia. Edoardo è reduce da una buona stagione all’Alessandria, dopo l’esperienza in C alla Pistoiese.