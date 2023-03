Pronto il ritorno alle origini per Ranieri. Il jolly viola può riprensersi la corsia. La situazione

Ormai da quasi 10 anni va avanti l’avventura tra Luca Ranieri e la Fiorentina. Una storia fatta di pause, di dubbi, ma che ha infine permesso al difensore ligure di iniziare e terminare una stagione con la maglia viola. Ranieri, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, nasce come terzino sinistro nella difesa a quattro. Difensore versatile, può giocare anche come centrale di sinistra in una retroguardia a tre, ma si è anche disimpegnato discretamente sia da quarto a sinistra in un 3-4-3 che da quinto in un 3-5-2.

Il classe ’99 è rimasto in viola per fornire un’alternativa al reparto difensivo della Fiorentina ed ha ottenuto 8 presenze stagionali finora. Ranieri è stato impiegato come difensore centrale da mister Italiano; un ruolo che all’occorrenza aveva ricoperto anche in Primavera, dando buone sensazioni. Giovedì la Fiorentina sfiderà il Sivasspor nella gara d’andata degli Ottavi di Finale di Conference League, e per Ranieri potrebbe esserci un ritorno alle origini, nel ruolo di terzino sinistro.

Ranieri è una delle pochissime soluzioni rimaste al momento disponibili per Italiano. Complice l’infortunio di Terzic e le precarie condizioni fisiche di Biraghi, uscito malconcio col Milan. Il capitano viola da oggi si è riallenato in gruppo ma resta ancora in dubbio al momento. Non ha senso prendere rischi in questo momento della stagione, perciò Ranieri è in allerta per prendersi la fascia mancina. E’ possibile ipotizzare che Igor possa spostarsi a sinistra come terzino più ‘bloccato’, ma è una soluzione estremamente difficile considerate le richieste di Italiano per i laterali difensivi.