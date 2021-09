Pronto il ritorno in Serie A per l’ex Fiorentina Ianis Hagi? E la cifra del possibile trasferimento è molto alta

Secondo quanto riportato dall’emittente rumena PRO TV e dal sito www.sport.ro, la trattativa tra Roma e gli scozzesi del Rangers FC per il ritorno in Italia a gennaio di Ianis Hagi sarebbe in fase avanzata. L’ex giocatore della Fiorentina sarebbe scontento per il poco spazio trovato nel club e vorrebbe cambiare aria. La cifra riportata dalle fonti rumene si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Interpellati sull’argomento in conferenza stampa sia Mourinho che lo stesso Hagi. I due però, comprensibilmente, hanno preferito evitare il tema.